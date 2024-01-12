Иванов не исключил возможность подписания «Уралом» Черышева
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном подписании контракта с Денисом Черышевым.
«Надо разговаривать с главным тренером. Мне он на этот счет ничего не говорил. Мы хотим омолодить команду. Денис — хороший футболист, но не знаю. Может быть, и с ним поговорим», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Ранее представители Черышева сообщили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой.
Источник: РБ Спорт
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|
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|2.03
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
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|
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|00:00
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Динамо – Локомотив
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|2.03
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|2.03
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|Г
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Зенит
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
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|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
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|1
|3
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|1
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