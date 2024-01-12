Иванов не исключил возможность подписания «Уралом» Черышева

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о потенциальном подписании контракта с Денисом Черышевым.

«Надо разговаривать с главным тренером. Мне он на этот счет ничего не говорил. Мы хотим омолодить команду. Денис — хороший футболист, но не знаю. Может быть, и с ним поговорим», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Ранее представители Черышева сообщили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой.