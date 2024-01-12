Круговой о переходе Ахметова в «Зенит»: «Ильзат — хороший и качественный футболист, который поможет нам»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал «СЭ» трансфер хавбека Ильзата Ахметова в петербургский клуб.

12 января 25-летний игрок вместе с партнерами по команде прошел медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

«Знаю Ильзата по ЦСКА, «Краснодару» и сборной России. Очень хороший и качественный футболист, который поможет нам. Думаю, что он закрепится в стартовом составе «Зенита», — сказал Круговой «СЭ».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.