«Зенит» 3 июля сыграет с махачкалинским «Динамо» на летних сборах

Пресс-служба «Зенита» анонсировала товарищеский матч против махачкалинского «Динамо» на летних сборах.

Игра состоится 3 июля в «Газпром» — Академии сине-бело-голубых. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Команда Сергея Семака на 1 очко отстала от «Краснодара».

Махачкалинцы с 29 очками финишировали на 11-й позиции.