Экс-защитник «Анжи» Самба — об игре в России: «Было холодно, но меня грели деньги — суммы космические!»
Бывший защитник «Анжи» и московского «Динамо» Кристофер Самба поделился воспоминаниями от игры в России.
— Ты мог представить, что когда-нибудь будешь играть в России?
— Нет, никогда. Скажу правду. Они платили очень большие деньги по тем временам.
— Я рад, что ты это озвучил.
— Это было заманчиво.
— Ты поехал за деньгами.
— Да, да, надо говорить правду. Так что, да, деньги грели. В России было холодно, а они грели. Дошло до того, что нам платили бонусы, что-то вроде 10 000 за игру. А потом их удваивали каждый раз, когда набиралось определенное количество победных игр. Дошло до того, что бонусы стали просто шуткой, и их выдавали по четвергам. Это сумасшествие! Бонус за победу. Доходило до того, что выдаешь десять побед подряд, и просто каждый четверг идешь и... (Показывает, как машинка отсчитывает деньги). Безумие! А потом мы играли в Европе. Суммы были космические! Я мог получить 25-30 тысяч за одну игру, иногда — 50. Помню, когда мы впервые вышли в еврокубки, к нам зашли и сказали: «Выиграйте матч — 100 тысяч каждому за победу». Большой сейф открывается... Я никогда не видел ничего подобного!
— Ты бы повторил это еще раз?
— Да! Не раздумывая, — сказал спортсмен в подкасте Under The Cosh.
На счету конголезца 44 матча за махачкалинский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами. В «Динамо» Самба провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 1 ассист.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0