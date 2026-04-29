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29 апреля, 20:32

Экс-защитник «Анжи» Самба — об игре в России: «Было холодно, но меня грели деньги — суммы космические!»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник «Анжи» и московского «Динамо» Кристофер Самба поделился воспоминаниями от игры в России.

— Ты мог представить, что когда-нибудь будешь играть в России?

— Нет, никогда. Скажу правду. Они платили очень большие деньги по тем временам.

— Я рад, что ты это озвучил.

— Это было заманчиво.

— Ты поехал за деньгами.

— Да, да, надо говорить правду. Так что, да, деньги грели. В России было холодно, а они грели. Дошло до того, что нам платили бонусы, что-то вроде 10 000 за игру. А потом их удваивали каждый раз, когда набиралось определенное количество победных игр. Дошло до того, что бонусы стали просто шуткой, и их выдавали по четвергам. Это сумасшествие! Бонус за победу. Доходило до того, что выдаешь десять побед подряд, и просто каждый четверг идешь и... (Показывает, как машинка отсчитывает деньги). Безумие! А потом мы играли в Европе. Суммы были космические! Я мог получить 25-30 тысяч за одну игру, иногда — 50. Помню, когда мы впервые вышли в еврокубки, к нам зашли и сказали: «Выиграйте матч — 100 тысяч каждому за победу». Большой сейф открывается... Я никогда не видел ничего подобного!

— Ты бы повторил это еще раз?

— Да! Не раздумывая, — сказал спортсмен в подкасте Under The Cosh.

На счету конголезца 44 матча за махачкалинский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами. В «Динамо» Самба провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

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Кристофер Самба
Футбол
РПЛ
ФК Анжи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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