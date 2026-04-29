Экс-защитник «Анжи» Самба — об игре в России: «Было холодно, но меня грели деньги — суммы космические!»

Бывший защитник «Анжи» и московского «Динамо» Кристофер Самба поделился воспоминаниями от игры в России.

— Ты мог представить, что когда-нибудь будешь играть в России?

— Нет, никогда. Скажу правду. Они платили очень большие деньги по тем временам.

— Я рад, что ты это озвучил.

— Это было заманчиво.

— Ты поехал за деньгами.

— Да, да, надо говорить правду. Так что, да, деньги грели. В России было холодно, а они грели. Дошло до того, что нам платили бонусы, что-то вроде 10 000 за игру. А потом их удваивали каждый раз, когда набиралось определенное количество победных игр. Дошло до того, что бонусы стали просто шуткой, и их выдавали по четвергам. Это сумасшествие! Бонус за победу. Доходило до того, что выдаешь десять побед подряд, и просто каждый четверг идешь и... (Показывает, как машинка отсчитывает деньги). Безумие! А потом мы играли в Европе. Суммы были космические! Я мог получить 25-30 тысяч за одну игру, иногда — 50. Помню, когда мы впервые вышли в еврокубки, к нам зашли и сказали: «Выиграйте матч — 100 тысяч каждому за победу». Большой сейф открывается... Я никогда не видел ничего подобного!

— Ты бы повторил это еще раз?

— Да! Не раздумывая, — сказал спортсмен в подкасте Under The Cosh.

На счету конголезца 44 матча за махачкалинский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами. В «Динамо» Самба провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 1 ассист.