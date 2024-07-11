Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» интерес к полузащитнику Габриэлю Флорентину. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок может перебраться в аргентинский «Велес».
«Флорентин покинет «Оренбург»? Неправда. Это слухи на фоне трансферного окна. Мы пока не рассматриваем продажу своих игроков», — сказал Андреев «СЭ».
Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро.
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|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
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|0
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|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
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10
|Ахмат
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|0
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11
|Факел
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|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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