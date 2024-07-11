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Сегодня, 12:05

Спортдиректор «Оренбурга» назвал слухами переход Флорентина в аргентинский «Велес»

Зарина Халимхонова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» интерес к полузащитнику Габриэлю Флорентину. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок может перебраться в аргентинский «Велес».

«Флорентин покинет «Оренбург»? Неправда. Это слухи на фоне трансферного окна. Мы пока не рассматриваем продажу своих игроков», — сказал Андреев «СЭ».

Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 миллиона евро.

Габриэль Флорентин
Дмитрий Андреев
ФК Велес
ФК Оренбург
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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