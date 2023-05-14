Чистяков опроверг мнение о том, что «Зенит» играл с «Краснодаром» в полноги

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ.

«Мы играли на победу, как бы банально это ни звучало, — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова. — «Краснодар» — хорошая команда, в весенней части сезона они показывают хорошие результаты, много забивают. Они прессинговали и доставили нам много проблем. Все люди думают, что мы играли в полноги, но нет, мы стараемся выиграть в каждом матче. Сегодня хотелось победить вдвойне, потому что нас ожидало празднование. Слава богу, что зацепили ничью».

Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. «Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.