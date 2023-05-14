«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. В последний раз «Крылья» обыгрывали «Локомотив» 12 лет назад: в апреле 2011-го со счетом 1:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».