Нападающий «Торпедо» Рейна ответил на вопрос об игре за клуб в ФНЛ

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна в разговоре с «СЭ» рассказал, останется ли в клубе на следующий сезон.

«Мой контракт заканчивается в июле. Когда мы сыграем оставшиеся три игры, тогда я смогу ответить на вопрос, остаюсь в клубе или нет.

Мне очень грустно, впервые в карьере я вылетаю из высших дивизионов. Я приехал сюда только на последнюю часть чемпионата. Однако случилось то, что случилось», — сказал Рейна «СЭ».

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.