Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.

«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — сказал Камоции Sport24.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100% акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не будет участвовать в управлении.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.