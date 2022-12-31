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Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.

«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — сказал Камоции Sport24.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100% акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не будет участвовать в управлении.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-31-kamotstsi-fedun-mogby-stat-prezidentom-rfs-yesliby-zakhotel-talantlivyy-menedzher-ochen-mnogo-znayet
РФС
Леонид Федун
Франко Камоцци
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Спартак

 6
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Краснодар

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