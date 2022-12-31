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Сегодня, 15:58

Источник: Ловрен перейдет из «Зенита» в «Лион»

Защитник Деян Ловрен перейдет из «Зенита» в «Лион»
Иван Шитик
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион», утверждает L'Equipe.

Французский клуб уже согласован контракт с 33-летним хорватом. «Лион» также договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у Ловрена оставалось 6 месяцев по контракту.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 забитым мячом и результативной передачей.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Деян Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
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