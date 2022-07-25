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В «Партизане» прокомментировали новость об интересе ЦСКА к Зделару

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Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура отреагировал на новость об интересе ЦСКА к Саше Зделару.

По информации «СЭ», ЦСКА предлагает 27-летнему сербу контракт на три года.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — приводит слова Вазура Sport24.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-v-partizane-prokommentirovala-novost-ob-interese-tsska-k-zdelaru
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