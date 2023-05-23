Защитник «Тампы» Сергачев рассказал об общении с Джикией

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев рассказал «СЭ» о впечатлениях от матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик, сделать стартовый пас и, конечно, поболеть за «Спартак». Получил удовольствие от игры. Общение с Джикией? Раньше мы никогда не были знакомы, но тут классно пообщались: он защитник, и я защитник», — сказал Сергачев «СЭ».

Михаил Сергачев был приглашен на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА для нанесения первого удара по мячу.