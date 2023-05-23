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Судейство

Сегодня, 13:35

«Спартак» — ЦСКА: судье Карасеву не дали его постоянных помощников. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На матч 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) была назначена бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Выбор арбитра понятен. Из других рефери эту игру могли дать только Владиславу Безбородову (к Павлу Кукуяну были претензии по итогам встречи «Зенит» — «Спартак»). Но непонятен выбор ассистентов.

Очевидно, что у каждого арбитра есть постоянные помощники. К примеру, раньше Карасев постоянно работал с Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным. Как в России, так и в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Несмотря на отсутствие международной практики, такая тенденция сохраняется и сейчас. Понятно, что невозможно каждый раз давать судье тех же ассистентов: помощников больше, чем главных. Кроме того, выбор может зависеть от состояния здоровья и качества работы в предыдущем туре.

Однако, к примеру, один из самых загруженных российских арбитров Кукуян гораздо чаще получает в помощники (по девять раз в чемпионате-2022/23) Алексея Стипиди и Владислава Назарова. Также ему иногда дают Андрея Гурбанова (четыре матча).

Большая загрузка у Безбородова. И его бригада постоянна: у него три привычных ему ассистента, работающих в разных связках: Максим Гаврилин (10 матчей), Адлан Хатуев (восемь) и Егор Болховитин (шесть).

И это нормально. У людей психологическая совместимость, они сработались, давно знают друг друга. Почему тогда Карасеву на важнейший матч, на московское дерби дали в помощники не Игоря Демешко (шесть встреч с Сергеем в чемпионате) и Алексея Лунева (пять игр)?

В его бригаде оказался постоянный ассистент Безбородова Хатуев, с которым Карасев в этом чемпионате раньше вообще не судил. Дмитрий Чельцов до дерби включался в число ассистентов четырежды.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

 26 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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Спартак

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