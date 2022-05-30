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Сегодня, 09:00

Жиго обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке: «Я вас люблю!»

Защитник «Спартака» Жиго попрощался с фанатами «Спартака» на русском язык
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Самуэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попрощался с болельщиками красно-белых перед уходом во французский «Марсель».

«Большое вам спасибо! Я вас очень люблю! Вперёд «Спартак», — сказал Жиго «СЭ».

28-летнего французский футболист выступает в «Спартаке с 2018 года. В сезоне Тинькофф РПЛ-2021/22 Жиго провел 27 матчей и забил 2 гола.

Вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
1
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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Зенит

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Краснодар

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