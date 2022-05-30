Жиго обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке: «Я вас люблю!»

Защитник «Спартака» Жиго попрощался с фанатами «Спартака» на русском язык

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попрощался с болельщиками красно-белых перед уходом во французский «Марсель».

«Большое вам спасибо! Я вас очень люблю! Вперёд «Спартак», — сказал Жиго «СЭ».

28-летнего французский футболист выступает в «Спартаке с 2018 года. В сезоне Тинькофф РПЛ-2021/22 Жиго провел 27 матчей и забил 2 гола.

Вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.