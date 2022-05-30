Филин: «Юран привнес в «Химки» свое видение»

Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о работе Сергея Юрана на посту главного тренера клуба.

«Что привнес Сергей Юран? Какое-то свое видение. Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально. Да, где-то нам повезло, — не нужно этого скрывать. Все сложилось как нужно. А нужно было, чтобы мы оказались в стыках и их прошли, если учесть, как мы провели первую часть сезона», — приводит слова Филина «Известия».

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года. По итогам сезона подмосковный клуб обыграл «СКА-Хабаровск» в переходных матчах за право играть в РПЛ.