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Сегодня, 05:29

Филин: «Юран привнес в «Химки» свое видение»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Александр Филин поделился мнением о работе Сергея Юрана на посту главного тренера клуба.

«Что привнес Сергей Юран? Какое-то свое видение. Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально. Да, где-то нам повезло, — не нужно этого скрывать. Все сложилось как нужно. А нужно было, чтобы мы оказались в стыках и их прошли, если учесть, как мы провели первую часть сезона», — приводит слова Филина «Известия».

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года. По итогам сезона подмосковный клуб обыграл «СКА-Хабаровск» в переходных матчах за право играть в РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1341619/aleksei-fomin/usloviia-dlia-futbola-v-krymu-prosto-sumasshedshie
Александр Филин
Сергей Юран
ФК Химки
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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