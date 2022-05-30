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Сегодня, 09:09

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Соцсети Себастьяна Шиманьски.
Фото Соцсети
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Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в соцсетях сообщил о том, что покидает московский клуб.

«Горжусь вами, ребята. Последняя игра для меня», — подписал пост футболист.

Соцсети Себастьяна Шиманьски. Фото Соцсети
Соцсети Себастьяна Шиманьски.
Соцсети

Шиманьски играл за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за команду. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ заняло 3-е место в турнирной таблице.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
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5
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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