Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в соцсетях сообщил о том, что покидает московский клуб.

«Горжусь вами, ребята. Последняя игра для меня», — подписал пост футболист.

Соцсети Себастьяна Шиманьски. Соцсети

Шиманьски играл за бело-голубых с июля 2019 года, в нынешнем сезоне поляк забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах за команду. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ заняло 3-е место в турнирной таблице.