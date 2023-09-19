Бабич: «Каждая команда хочет отнять очки у «Спартака»

Бабич высказался об уровне футбола в России

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии для «СЭ» высказался об уровне футбола в России.

«Уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у «Спартака». Нам бывает сложно открыть счет в матче», — сказал Бабич «СЭ».

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 13-й позиции.