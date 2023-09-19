Алаев: «Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, сказанные после товарищеского матча с Катаром (1:1).

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

18 сентября Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.