Рябчук оценил первую часть сезона для себя и «Спартака»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона для своей команды.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

— Знаю, что могу играть лучше. В целом доволен своей и командной работой, расстраивают только результаты. «Спартак» занимает не то место, которое хочет занимать, мы не показали тех результатов, которые должны были показать. И я никогда не буду счастлив и горд за себя, если проведу отличный матч, в котором команда не выиграет. Уверен, так же думают и остальные ребята.

— За что сам себе поставишь плюс, за что — минус?

— Плюс — за то, что всегда готов помочь команде как в обороне, так и впереди. А минус — за индивидуальные ошибки. Возможно, не все, кто смотрит футбол по ТВ, даже замечали их. Но сам я всегда знаю, когда ошибся в той или иной ситуации.