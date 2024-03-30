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Сегодня, 21:48

Защитник «Спартака» Чернов: «Урал» немного неприятная для нас команда»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Урал» немного неприятная для нас команда. Играет в свой футбол с помощью длинных передач, убивает много времени, кто-то где-то упадет. Конечно, это не оправдание, но это все равно мешает показать свои качества», — сказал Чернов.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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П
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Зенит

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