Маслов: «Между РПЛ и чемпионшипом выбрал бы второе»

Защитник «Сочи» Павел Маслов ответил с «СЭ» на вопрос о возможном переезде в Англию.

30 августа английские журналисты сообщали об интересе выступающего в чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии) «Чарльтона» к 24-летнему россиянину.

— Что, если бы тебе поступило реально предложение из «Чарльтона»?

— Конечно, поехал бы туда. Выбирая между РПЛ и чемпионншипом, сделал бы выбор в пользу второго. В чемпионшип сто процентов поехал бы! — сказал Маслов «СЭ».

Маслов, принадлежащий «Спартаку», проводит нынешний сезон в аренде в «Сочи». 24-летний игрок провел за клуб 2 матча и не провел результативных действий.