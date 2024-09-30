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Сегодня, 10:30

Помощник Федотова в ЦСКА рассказал, что решение клуба о сотрудничестве с тренером поменялось за один день

Алина Савинова
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Олег Фоменко, ассистент бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал уход из армейского клуба.

«Почва начала двигаться ближе к концу чемпионата. Но мы не шарахались, спокойно делали свою работу. А когда сезон закончился, все разъехались по отпускам. У меня и у других помощников контракты закончились вообще 31 мая. У Валентиныча оставался еще год. Очевидно: наша работа в клубе зависела от того, какое решение примет руководство по главному тренеру. Начало июня я провел в Краснодаре, но был на связи с Валентинычем. В один день он мне набрал: «Встретились с руководством — все нормально, работаем». Звонит на следующий день: «Ситуация поменялась», — приводит Sport24 слова Фоменко.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. После его отставки новым главным тренером московской команды стал Марко Николич.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
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29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Алексей Батраков

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Муталип Алибеков

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 5 1 0
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