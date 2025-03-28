Защитник «Спартака» Литвинов: «Очень жду, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Его никто больше не перегонит!»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от погони нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Очень жду, когда он побьет рекорд. Это будет огромная победа не только для него, но и для всей страны. Русский хоккеист устанавливает вечный рекорд в НХЛ! Его же реально больше никто не перегонит», — сказал Литвинов «СЭ».

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 голов и 24 результативные передачи в 55 встречах. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В ночь на среду 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).