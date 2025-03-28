Защитник «Спартака» Литвинов о самой дорогой покупке: «Квартира в Москве, взял в ипотеку по хорошей ставке»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самой дорогой покупке.

«Квартира в Москве. В ипотеку. Успел взять по хорошей ставке — восемь процентов! Еще и несколько лет копил на первоначальный взнос», — сказал Литвинов «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний Литвинов провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.