«Ахмат» — «Спартак»: матч в Грозном станет для Казарцева 100-м в РПЛ

Матч 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» доверили судить рефери из Санкт-Петербурга Василию Казарцеву.

Эта игра станет для него 100-й в РПЛ. Он всего лишь 33-й арбитр, которому покорится эта отметка в высшей российской лиге.

Дебютировал Казарцев, кстати, тоже в Грозном. Это произошло 13 лет назад, в марте 2012-го, когда он судил игру «Терек» — «Ростов» (1:0).