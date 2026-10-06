Воробьев: «Овечкин после НХЛ может сыграть один матч за «Динамо» в КХЛ»
Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев полагает, что Александр Овечкин после завершения карьеры в НХЛ сможет сыграть за московское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ максимум один матч — в знак признательности клубу, в котором он вырос.
«Я думаю, максимум, что будет, — это одна игра за «Динамо», которому он скажет «спасибо». Человеку 41 год. Это будет одна игра, и он красиво завершит карьеру. Он сам примет решение, но по мне это должно быть примерно так», — сказал Воробьев ТАСС.
5 октября 41-летний Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Нападающий — воспитанник московского «Динамо»: в его составе он стал чемпионом страны в 2005 году, а также выступал за команду с сентября 2012 года по январь 2013 года во время локаута в североамериканской лиге. Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук сообщал, что клуб готов принять Овечкина в любом качестве.
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