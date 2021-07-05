Федун рассказал, сколько денег клуб потерял в прошлом сезоне из-за ковидных ограничений

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» рассказал, сколько денег клуб потерял из-за коронавирусных ограничений в прошлом сезоне.

— Вы обратились к мэру Москвы с просьбой разрешить посещение домашних матчей привитым болельщикам. Есть ли ответ?

— Получается, мы опередили события. Фактически сейчас в городе происходит именно это: привитым выдаются qr-коды, с которыми они могут посещать общественные места. Ответа мы пока не получили. Есть еще и сторона Роспотребнадзора. К сожалению, весьма значимый источник доходов для «Спартака» — продажа абонементов — под вопросом. Это около 20% бюджета. Ограничение посещения матчей станет очень сильным ударом, от которого сложно оправиться.

— Сколько денег вы потеряли в прошлом сезоне из-за ограничений?

— Мы озвучивали бюджет в районе 8,6 млрд рублей. То есть, около полутора миллиардов мы потеряли. И это только прямые потери, не учитывая доход от мерчандайзинга, кейтеринга и так далее. То есть, это больно.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф-РПЛ, набрав 57 очков. Чемпионом стал «Зенит» с 65 очками.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»