Хлусевич: «Бабич — наша темная лошадка»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча 8-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Поздравляем с победой. Насколько она важна, с точки зрения, что сегодня наконец-то не пропустили?

— Самое важное, что мы сегодня победили и заработали три очка. Потому что до этого три матча подряд мы не выигрывали. Четыре даже, если считать ничью с «Ахматом». Это очень важная победа.

— Очень показалось сумбурным начало. Постоянные свистки, постоянное нарушение правил. На сколько сложно было включиться?

— Почему сумбурное? В нашем исполнении достаточно хороший матч был. И в первом тайме, и во втором. Конечно, да, фолили, останавливали игру, замедляли темп.

— Показалось, что у главного тренера были претензии по затяжке времени уже на 25-й минуте. Как вы можете объяснить, почему соперник сбивал темп с самого начала?

— У всех были претензии. Это на самом деле так. С 20-й, наверно, минуты началась эта ситуация, когда мы поджались хорошо. И соперники начали затягивать время. Тем самым затягивать темп игры.

— Когда не забил Медина, вам показалось, что сегодня не удастся одержать победу?

— На самом деле нет. Я был максимально уверен, что мы сегодня выиграем. И у нас это получилось.

— Центральный нападающий новый, как его оцените в этом качестве? Может ли он составить конкуренцию Соболеву?

— Да, Бабич — наш black horse (темная лошадка). Появился в нужном месте в нужное время. Молодец. Поздравляю его с дебютным голом в премьер-лиге.

— Наигрывался вариант с ним впереди?

— По-моему, нет. Он просто прибежал и забил. Точно не знаю. Я был в сборной. Может во время сбора что-то и наигрывалось.

— Сейчас в «Спартаке» серьезная ротация. Не сложно игрокам существовать в такой ситуации, когда вы не знаете стартовый состав?

— Конечно, сложно. Конкуренция такое дело. Но при этом хорошо играем и все получается.

— Сегодня впервые сыграла пара Дуарте-Бабич. Как оцените их?

— Не мне их оценивать. Самое главное, что забили.

— Сложно было переключаться после интенсивного матча с Катаром, на не очень интенсивный российский чемпионат?

— На самом деле, правда, интенсивность была меньше. Соперник не атаковал вообще. Находился на своей половине поля. Нам приходилось вскрывать, что-то придумывать.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.