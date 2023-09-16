Абаскаль: «Выдвижение Промеса вперед делало «Спартак» эффективнее и приближало нас к голу»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал смену схемы команды во втором тайме матча с «Сочи» в рамках 8-го тура РПЛ (1:0).
— Переход на 4-4-2 во втором тайме был связан с желанием отправить Промеса в штрафную?
— Если ты не забиваешь столько моментов, то пытаешься что-то придумать. Квинси был активен, близок к штрафной. И выдвижение его вперед делало нас эффективнее и приближало нас к голу.
— «Спартак» организовывал встречи с арбитрами. Учитывая разную манеру судейства: один не дает карточки всю игру, а второй — на 10-й уже выписывает.
— Вы верите, что если мы снова проведем такую встречу, что-то поменяется? Давайте, мы будем делать свою работу, а они — свою. У них там есть свои органы, комиссии. Пусть они оценивают и решают. У них для этого есть все средства: технологии, камеры и так далее.
После 8 туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 6 очками идет на 12-й позиции. 23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо», а сочинская команда в этот же день встретится с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1