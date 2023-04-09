Денисов заявил, что «Спартаку» нужно сконцентрироваться на обороне: «Пропустили слишком много глупых голов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Нужно было забивать еще. Нам не хватило концентрации в обороне. Пропустили слишком много глупых голов. Проблемы с реализацией? Мы забили достаточно. Могли забивать больше. Повторюсь, нам в первую очередь нужно сконцентрироваться на обороне», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» с 42 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей. «Динамо» после ничьей продолжает отставать от красно-белых на 6 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице.