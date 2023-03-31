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Сегодня, 14:30

Денисов: «Исторически «Спартак» — самый великий клуб в России!»

Денисов высказался о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить. На «Спартак» тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому. Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. «Зенит» — на первой строчке с 48 очками.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
3
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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