Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить. На «Спартак» тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому. Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. «Зенит» — на первой строчке с 48 очками.