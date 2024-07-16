Мостовой — о словах Губерниева: «Я в российском футболе не нужен уже 15 лет, а вы говорите про Англию»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова известного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева, которые предложил назначить экс-полузащитника на пост главного тренера сборной Англии.
«Ну, это шутка! Димка молодец, но мы же все понимаем, что он шутит. Я-то при чем здесь? Я в российском футболе не нужен уже лет 15, как я вернулся, а вы говорите где-то еще», — сказал Мостовой «СЭ».
Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. 53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.
Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.
Александр Абустин
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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