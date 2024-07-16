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Сегодня, 17:15

Мостовой — о словах Губерниева: «Я в российском футболе не нужен уже 15 лет, а вы говорите про Англию»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова известного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева, которые предложил назначить экс-полузащитника на пост главного тренера сборной Англии.

«Ну, это шутка! Димка молодец, но мы же все понимаем, что он шутит. Я-то при чем здесь? Я в российском футболе не нужен уже лет 15, как я вернулся, а вы говорите где-то еще», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. 53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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