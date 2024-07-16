Metaratings: «Спартак» может приобрести вратаря Николая Заболотного
«Спартаку» предложили приобрести 34-летнего вратаря «Сочи» Николая Заболотного, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в московском клубе склоняются к покупке голкипера «Шинника» Александра Довбни.
Заболотный выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В общей сложности футболист принял участие в 88 матчах южан, пропустил 99 мячей и 25 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На счету Довбни 33 проведенные встречи за «Шинник» в прошлом сезоне, в которых он пропустил 37 голов и 11 раз сыграл за ноль.
Источник: Metaratings.ru
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