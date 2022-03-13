Защитник «Сочи» Терехов рассказал о ситуации с легионерами команды

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о задачах команды на сезон и ситуации с легионерами клуба.

—Какая сейчас задача у «Сочи»?

—Выигрывать в каждом матче. Мы видим, что мы можем цепляться за тройку и хотим там быть. Впереди 9 туров. Рано пока что-то говорить.

—Какая ситуация с легионерами в команде?

—Абсолютно нормально все. Ребята в коллективе ведут себя нормально. Никаких разговоров нет. Они полностью отдаются команде и тренировочному процессу.

«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в 21 матче.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.