Вратарь «Химок» Лантратов пожелал здоровья Адамову

Вратарь «Химок» Илья Лантратов после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) рассказал секрет отраженного пенальти и пожелал здоровья голкиперу соперника Денису Адамову.

«В чем секрет пенальти? Ни в чем, просто везет. В первую очередь в отель и пожелать бы здоровья Денису Адамову. Очень жесткое падение», — отметил Лантратов.

Напомним, Адамов сыграл на выходе за пределами штрафной и головой выбил мяч. Но вратарь крайне неудачно приземлился после прыжка и не смог сам подняться. Его унесли с поля на носилках. Причем понесли не в подтрибунное помещение, а в сторону машины скорой помощи. Эпизод произошел в уже добавленное ко второму тайму время.