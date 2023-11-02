Кордоба отказался отвечать на вопрос о предложении «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не стал отвечать на вопрос о том, получал ли летом предложение от «Зенита».

— Летом СМИ писали, что у вас было предложение от «Зенита». Это правда?

— Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня — говорить о «Краснодаре», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний колумбиец провел 17 матчей за «быков», забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.