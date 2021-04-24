Нигматулин сделал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА
Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от московского дерби в 27-м туре Тинькофф РПЛ.
«ЦСКА, конечно, при Ивице Оличе неплохо начал. Нельзя сказать, что были серьезные соперники поначалу, но затем два серьезных испытания подопечные Олича провалили. И это было вполне ожидаемо — все-таки для клуба было большим риском назначать его. И он брал команду в не очень хорошем состоянии, за такой короткий период сделать что-то серьезное было сложно. Так что считаю, что в этом дерби чуть больше шансов на победу имеют хозяева поля. Но в целом, и та, и другая команда может преподнести сюрпризы», — цитирует Нигматулина «Газета.Ru».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Хозяева на данный момент занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, гости — пятые (46 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/24/n_15901586.shtml
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