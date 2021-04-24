Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от московского дерби в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«ЦСКА, конечно, при Ивице Оличе неплохо начал. Нельзя сказать, что были серьезные соперники поначалу, но затем два серьезных испытания подопечные Олича провалили. И это было вполне ожидаемо — все-таки для клуба было большим риском назначать его. И он брал команду в не очень хорошем состоянии, за такой короткий период сделать что-то серьезное было сложно. Так что считаю, что в этом дерби чуть больше шансов на победу имеют хозяева поля. Но в целом, и та, и другая команда может преподнести сюрпризы», — цитирует Нигматулина «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Хозяева на данный момент занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, гости — пятые (46 очков).