Защитник «Ростова» выделил в составе ЦСКА Фернандеса

Защитник «Ростова» Максим Осипенко перед матчем 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от встречи. Об этом игрок рассказал в интервью клубной пресс-службе.

— Впереди важная встреча с ЦСКА. Кого бы выделил из игроков "армейцев"?

— Мариу Фернандес сильно выделяется и гол отличный «Уралу» забил. Это игрок высокого уровня. У «армейцев» неплохая команда, но нам нужно выходить и играть в свой футбол.

— Ты в первом круге играл против ЦСКА за "Тамбов". Чем запомнился этот матч?

— Мы оборонялись практически всю игру, моментов не было. Если бы не сумасшедший гол Бистровича, то смогли бы отстоять ничью.

— Какой настрой перед матчем, все-таки армейцы наш прямой конкурент в борьбе за высокие места и принципиальный соперник?

— Хочется победить, все-таки играем с прямым конкурентом. У нас боевой настрой, все должно получится. Очень нужны три очка.

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет в Ростове-на-Дону.