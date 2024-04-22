Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.
«Соперник просто реализовал моменты, которые у них были. Да, сегодня получилась достаточно сложная, непростая игра. Поэтому проиграли», – приводит слова Чернова «РБ Спорт».
«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.
Источник: «РБ Спорт»
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
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|
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|К
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|1
|8
|
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|1
|3
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|1
|2
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