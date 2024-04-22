Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Соперник просто реализовал моменты, которые у них были. Да, сегодня получилась достаточно сложная, непростая игра. Поэтому проиграли», – приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
2
2
Читайте также
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
В РФ разработали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Эндокринолог назвала продлевающие жизнь пищевые привычки
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Игрок «Ростова» Вахания: «Балтике» сейчас никто не был бы рад»
Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»
Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»
Игрок «Спартака» Денисов: «Во втором тайме добавили в агрессии, это дало свои плоды»
Ростовская аномалия, эффект отставки Абаскаля или не день Песьякова? Рабинер — об удивительной победе «Спартака»
КДК накажет Дивеева и Рошу за серьезное нарушение правил. Игроки приглашены на заседание
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Гоцука за удаление в 22-м туре РПЛ

Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости