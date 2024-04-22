Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Соперник просто реализовал моменты, которые у них были. Да, сегодня получилась достаточно сложная, непростая игра. Поэтому проиграли», – приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.