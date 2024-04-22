КДК повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Гоцука за удаление в 22-м туре РПЛ

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что комитет повторно рассмотрит дисквалификацию защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука в игре 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

31-летний футболист нижегородцев получил трехматчевую дисквалификацию за удар прямой ногой в голень форварду калининградского клуба Джоэлю Фамейе.

«Рассмотрим материалы о применении или не применении дополнительной дисциплинарной санкции к защитнику «Пари НН» Кириллу Гоцуку. Мы запросили документы у «Балтики». И дальше мы будет решать, принять ли санкции к Гоцуку или нет», — сказал Григорьянц «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Гоцук провел за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, отметившись голом и 3 результативными передачами.