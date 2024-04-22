Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» высказался о матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

— Как вам матч?

— Мне понравился (смеется).

— При Слишковиче улучшились результаты. Что изменилось?

— Не знаю, может быть, что-то говорит ребятам, индивидуальные теории. Давит на какие-то точки, которые помогают показывать свой максимум.

— Нужно ли его оставить на постоянной основе?

— Думаю, каждый из ребят скажет, что нам очень комфортно сейчас. Хороший футбол показываем, результат хороший сейчас. Поэтому я думаю, что да.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка.

25 апреля красно-белые на выезде сыграют против ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.