Защитник Рекена перешел в «Крылья Советов» из «Институто» на правах аренды

«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Гонсало Рекены из «Институто».

22-летний аргентинец будет выступать за самарский клуб под 31-м номером на правах аренды до конца 2026 года.

Рекена с 2022 года играл в системе «Институто». Всего на его счету 48 матчей, в которых он забил три гола.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.