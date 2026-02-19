Защитник Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе защитника Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат».

20-летний игрок будет выступать за грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26.

В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Отмечается, что клубами согласована возможность для армейцев выкупить футболиста обратно.

В этом сезоне на счету Абдулкадырова 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с красно-синими продлится до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.