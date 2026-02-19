Защитник Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат» на правах аренды
ЦСКА объявил о переходе защитника Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат».
20-летний игрок будет выступать за грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26.
В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Отмечается, что клубами согласована возможность для армейцев выкупить футболиста обратно.
В этом сезоне на счету Абдулкадырова 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с красно-синими продлится до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.
Источник: ПФК ЦСКА
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|
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|
4
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|
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|4
|
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|Локомотив
|6
|0
|3
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|3
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15
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|6-15
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16
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|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
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|5
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Александр Соболев
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|5
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
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|0
|
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Ахмат
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|1
|0
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