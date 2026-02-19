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Мостовой о Дуране: «Не надо судить его по сумме трансфера в «Аль-Наср». Шейхи не знают, как копейки выглядят»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал 22-летнего колумбийца до конца сезона-2025/26.

«Надо посмотреть на него. Мы же вообще его не знаем. Не надо судить его по его сумме трансфера в «Аль-Наср» (по данным Transfermarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатил «Астон Вилле» за футболиста 77 миллионов евро — Прим. «СЭ»). Почему бы шейхам не платить столько, если они не знают, как копейки выглядят?

Дурану повезло, что в «Зените» много испаноговорящих футболистов, команда находится наверху. Плюсом к этому является то, что питерский клуб отдал Лусиано, Кассьерру. Вот Дурана и взяли. Посмотрим, как он будет выглядеть», — сказал Мостовой «СЭ».

Дуран начал сезон-2025/26 в «Фенербахче» на правах аренды из «Аль-Насра». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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