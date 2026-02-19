Мостовой о Дуране: «Не надо судить его по сумме трансфера в «Аль-Наср». Шейхи не знают, как копейки выглядят»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга арендовал 22-летнего колумбийца до конца сезона-2025/26.

«Надо посмотреть на него. Мы же вообще его не знаем. Не надо судить его по его сумме трансфера в «Аль-Наср» (по данным Transfermarkt, клуб из Саудовской Аравии заплатил «Астон Вилле» за футболиста 77 миллионов евро — Прим. «СЭ»). Почему бы шейхам не платить столько, если они не знают, как копейки выглядят?

Дурану повезло, что в «Зените» много испаноговорящих футболистов, команда находится наверху. Плюсом к этому является то, что питерский клуб отдал Лусиано, Кассьерру. Вот Дурана и взяли. Посмотрим, как он будет выглядеть», — сказал Мостовой «СЭ».

Дуран начал сезон-2025/26 в «Фенербахче» на правах аренды из «Аль-Насра». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.