Дьяков поделился мнением о тренерском кризисе в российском футболе и проблеме развития молодых игроков

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков порассуждал на тему тренерского кризиса в российском футболе и проблеме развития молодых игроков.

«Есть ли в России хорошие специалисты? Есть и хорошие, наверное, есть и плохие. В каждой школе, в каждом клубе, не обязательно в каких-то московских академиях, в регионах есть хорошие тренеры. В моей школе в Краснодаре, в СДЮШОР-5, у нас были восхитительные, великолепные специалисты, которые растили там не одно поколение. Надеюсь, что сейчас есть такие же и будут новые, которые будут тренировать детей, прививать им любовь к футболу и растить качественных, хороших футболистов. Осинькин, долго работал с молодыми в Чертаново и в Самаре, в академии Коноплева. В «Кубани» в молодежке он долго работал и добивался результата. И «Крылья» его сейчас играют молодыми ребятами. Есть возможность кого-то продать — продают, зарабатывают деньги. «Крылья» стараются играть в футбол, а не в антифутбол. Я не знаю, кого еще можно выделить, кто еще на подходе, но наверняка такие специалисты есть. Стоит ли его схему в большем количестве клубов. Наверное, в каждой команде есть система подготовки. Где-то кто-то у кого-то спрашивает советы, смотрят на то, как тот или иной тренер добивался результатов, какой была подготовка. Поэтому главное — делиться опытом. Понятно, что клубы клубами, но молодое поколение — это во благо своей страны и для своих футболистов», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда выиграла ФНЛ и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России.

После 18 туров «Крылья Советов» занимаю шестую строчку в чемпионате России, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).