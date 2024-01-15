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Сегодня, 14:41

Дьяков поделился мнением о тренерском кризисе в российском футболе и проблеме развития молодых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков порассуждал на тему тренерского кризиса в российском футболе и проблеме развития молодых игроков.

«Есть ли в России хорошие специалисты? Есть и хорошие, наверное, есть и плохие. В каждой школе, в каждом клубе, не обязательно в каких-то московских академиях, в регионах есть хорошие тренеры. В моей школе в Краснодаре, в СДЮШОР-5, у нас были восхитительные, великолепные специалисты, которые растили там не одно поколение. Надеюсь, что сейчас есть такие же и будут новые, которые будут тренировать детей, прививать им любовь к футболу и растить качественных, хороших футболистов. Осинькин, долго работал с молодыми в Чертаново и в Самаре, в академии Коноплева. В «Кубани» в молодежке он долго работал и добивался результата. И «Крылья» его сейчас играют молодыми ребятами. Есть возможность кого-то продать — продают, зарабатывают деньги. «Крылья» стараются играть в футбол, а не в антифутбол. Я не знаю, кого еще можно выделить, кто еще на подходе, но наверняка такие специалисты есть. Стоит ли его схему в большем количестве клубов. Наверное, в каждой команде есть система подготовки. Где-то кто-то у кого-то спрашивает советы, смотрят на то, как тот или иной тренер добивался результатов, какой была подготовка. Поэтому главное — делиться опытом. Понятно, что клубы клубами, но молодое поколение — это во благо своей страны и для своих футболистов», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда выиграла ФНЛ и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России.

После 18 туров «Крылья Советов» занимаю шестую строчку в чемпионате России, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-krylya-starayutsya-igrat-v-futbol-a-ne-v-antifutbol-324123/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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