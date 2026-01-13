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Дзюба: «Можете называть меня как хотите — яркий, токсичный. Но я кайфую от того, что могу делать, что хочу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к критике.

— В какой момент ты понял, что тебя будут обсуждать и оценивать, а не пытаться понять?

— Скажу честно, мне вообще по барабану [на таких людей]. Хоть миллиард человек будет против — меня невозможно оскорбить или задеть, — сказал «СЭ» Дзюба. — Есть миф, что я на кого-то обижаюсь. Но я считаю, что человек может выбирать, с кем он хочет общаться, а с кем нет. Если кто-то говорит гадости, зачем мне ему что-то доказывать? Для чего? Может, он по-другому не может — раз в нем столько говна. Я лучше изолирую себя от таких людей. Они мне не интересны.

Знаю, что любое мое слово будут обсуждать. Пусть говорят! Можете называть меня как хотите — яркий, токсичный, как угодно. Но я кайфую от того, что я могу делать, что хочу. И говорить, что думаю. В любой компании! Вы никогда не увидите, что я где-то на людях играю. Говорю то, что считаю нужным — а правильно это или нет, судить не мне. Свобода человека в этом и заключается.

Полностью интервью Дзюбы читайте завтра на сайте «СЭ».

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Артем Дзюба
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ФК Акрон
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«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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