Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо: «Вендел — лучший игрок РПЛ»

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне.

«Для меня лучший — это Вендел. Сразу же понял, что это топ-футболист. Он реально из тех, кто на поле делает разницу», — сказал Джапо «РБ Спорт».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. С того момента он четыре раза становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. Также бразилец три раза попадал в список 33 лучших футболистов сезона РПЛ.