Защитник «Локомотива» Рыбус прокомментировал разгром «Арсенала»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал «СЭ» победу над «Арсеналом» (3:0) в 21-м туре Тинькофф-РПЛ и возвращение на поле нападающего Федора Смолова. Форвард отметился голом и результативным пасом.

— Хорошая игра. Давно не побеждали в Туле, хотелось сегодня взять три очка. Очень рады выиграть, — сказал Рыбус.

— Как вам Смолов? У него «гол плюс пас».

— Федя — молодец. Когда он выходил на поле, нам было тяжело играть против «Арсенала». Нас немного поддавили. Федя забил прекрасный гол, отдал голевой пас. Рад за него. Четыре месяца он не играл, надеюсь, дальше продолжит в том же темпе.

— У вас сегодня сотый матч за «Локо».

— До игры не знал об этом, уже после сказали. Здорово, что добрался до такой цифры.

(Севастиан Терлецкий)