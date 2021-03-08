В Италии сообщают, что Спаллетти может стать главным тренером «Спартака»
17:43
Новым главным тренером «Спартака» может стать Лучано Спаллетти, утверждает Аffaritaliani.
По информации источника, в «Спартаке» были бы рады видеть 62-летнего Спаллетти. В услугах тренера также заинтересованы итальянские «Лацио» и «Наполи».
Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечет его контракт. Решение об уходе специалист принял в прошлом году и назвал причиной семейные обстоятельства.
Последним клубом Спаллетти был итальянский «Интер». С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский «Зенит», который дважды привел к победе в чемпионате России и по разу — в Кубке и Суперкубке России.
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