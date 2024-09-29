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Сегодня, 18:59

Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал, что Баринов много помогает молодым игрокам

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Центральный защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал, кто в составе железнодорожников помогает молодым футболистам больше всего.

«Адаптация в первой команде у меня уже достаточно давно прошла. Я просто прошлый сезон проводил в аренде, а так многих ребят хорошо знаю. Кто больше всего помогает в команде? Выбрать кого-то одного трудновато, но, наверное, можно выделить Диму Баринова. Он больше остальных подсказывает, что-то говорит, дает советы», — цитирует Погостнова Legalbet.

«Локомотив» после 10 игр чемпионата России с 24 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

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Алексей Батраков

Локомотив

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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